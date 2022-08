Se acerca la visita de James a nuestro país

James nos visitarán el próximo mes de septiembre presentando su deslumbrante e inspirado All The Colours Of You (2021).

Un trabajo que empezó a grabarse antes de que estallara la pandemia de la COVID-19, fue producido por el ganador del premio GRAMMY Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, o The Killers). Siendo la primera vez que colabora en un trabajo del grupo y consiguiendo dar un enfoque distinto a su sonido habitual.

Además de su paso por el Visor Fest, que este año se celebra en Murcia, la banda de Tim Booth anuncia paradas en Madrid y Barcelona que tendrá lugar los días previos.

Toma nota de las fechas de James en España

14 DE SEPTIEMBRE 2022 – LA RIVIERA, MADRID

15 DE SEPTIEMBRE 2022 – APOLO, BARCELONA

17 DE SEPTIEMBRE 2022 – LA FICA, VISOR FEST, MURCIA

Entradas para James

Entradas a las venta general disponibles el jueves 24 las 12:00h en livenation.es y ticketmaster.es.

Preventa exclusiva Live Nation el martes 22 de marzo a partir de las 12:00h en livenation.es.