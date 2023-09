Singles Supremos: «Dark therapy» de Echobelly

Principios del año 1996 y ese relámpago musical designado como «brit-pop» venía justo de adquirir su máxima velocidad y destello, sobre todo gracias a Blur, Oasis, Pulp, Suede o Supergrass. Sin embargo, se ha de enfatizar, de igual modo, a las agrupaciones comandadas por muy talentosas e intrépidas mujeres que también se abrieron paso, esplendorosamente, durante ese primordial periodo musical en Inglaterra. En consecuencia, a Elastica, Portishead, Saint Etienne, Sleeper o Republica debemos sumarle también, sin falta, a los fabulosos Echobelly como uno de los más relevantes ejemplos de ese indetenible empuje femenino en el panorama sonoro de la Gran Bretaña de los 90.

Su single supremo “Dark Therapy” (nº20 en las listas del propio Reino Unido), lanzado el mismo en Febrero de ese año 96, parece desmarcarse, momentáneamente, de otras canciones más rockeras, directas y enérgicas de la propia banda londinense, para así abrazarse a ritmos más ambientales, sofisticados, psicodélicos, melancólicos y serenos.

A través de la pieza que hoy tratamos, la tersa e hipnotizante voz de la frontwoman Sonya Madan o las profundas y conmovedoras guitarras de Glenn Johansson y Debbie Smith, por ejemplo, despliegan un extenso manto de terciopelo azabache que logra envolver a los oyentes; sin duda.

High above the roof tops. / Por encima de los tejados más altos.

Higher than the milky way. / Más alto que la Vía Láctea.

Slipping through the hour glass. / Deslizándote dentro de un reloj de arena.

Shooting up the desert plain. / Disparando hacia la llanura desértica.

You are one life older than before / Eres una vida más viejo que antes

but you can’t stop the chill. / pero no puedes detener el frío.

Now you’re falling in slow motion / Ahora estás cayendo a cámara lenta

though the air is still. / aunque el aire esté quieto.

(Chorus) / (Estribillo)

If you close your eyes than / Si cierras tus ojos

I can take you all the way. / puedo llevarte hasta el final.

Let me close your eyes / Déjame cerrarte los ojos

and I will take it all the way. / y te llevaré hasta el final.

You are on the outside, / Estás en el exterior,

hands upon the window sill. / con las manos en el alféizar de la ventana.

I am on the inside, / Yo estoy en el interior,

carving up the hunters kill. / repartiendo la matanza de los cazadores.

(Chorus) / (Estribillo)

If you close your eyes than / Si cierras tus ojos

I can take you all the way. / puedo llevarte hasta el final.

Let me close your eyes / Déjame cerrarte los ojos

and I will take it all the way. / y te llevaré hasta el final.

Cruising on a missile. / Navegando en un misil.

Cruising on a desert plain. / Navegando en una llanura desértica.

Wading through a minefield. / Vadeando un campo minado.

Wading through the monsoon rain. / Vadeando una lluvia monzónica.

Surfing on an oil spill. / Surfeando en una mancha de petróleo.

Surfing on a perfect wave. / Surfeando en una ola perfecta.

Porn upon the airwaves. / Porno en las ondas.

Rituals of the mating game. / Rituales en el juego del apareamiento.

(Chorus) / (Estribillo)

If you close your eyes than / Si cierras tus ojos

I can take you all the way. / puedo llevarte hasta el final.

Let me close your eyes / Déjame cerrarte los ojos

and I will take it all the way. / y te llevaré hasta el final.

De inicio, se presenta bastante impenetrable y surrealista la letra de este más que preciado ónix compuesto por la vocalista Sonya Madan y el guitarrista Glenn Johansson, así que trataremos aquí de esclarecer, en lo posible, ciertos aspectos interpretativos sobre “Dark Therapy”.

En lo concerniente al propio título, “Terapia Oscura”, partamos de la base de que el término original hace alusión a un método sanador del que surgieron las primeras teorías en los años 60 y que fue, luego, puesto en práctica por algunos psicólogos, a partir del año 1998. Dicho procedimiento consistía en mantener a los pacientes en habitaciones totalmente privadas de luz, entre 10 y 14 horas seguidas, para así intentar disminuir los trastornos bipolares, la fatiga crónica, el insomnio y otras dolencias del cuerpo y la mente.

Así pues, un poco antes de aplicarse esas técnicas médicas, la vocalista londinense de adopción aunque nacida en la India, Sonya Madan, ¿es posible que ya hubiera oído hablar ella sobre esta misma hipótesis sesentera sobre la curación de la psique creada por el antropólogo alemán Holger Kalweit?

El caso es que Echobelly llevó a cabo su propia interpretación de este concepto de la “terapia oscura” y en concreto, las primera estrofa parece hacer referencia a una odisea mental de desconexión respecto a la existencia rutinaria; lo cual viene dado a través de alusiones sobre elevarse por encima de los tejados y de la Vía Láctea o también sobre resbalar por un reloj de arena. Por contra, los versos siguientes como “…pero no puedes detener el frío” o “…ahora estás cayendo a cámara lenta” podrían representar, tal vez, la incertidumbre y el lado menos amable de dicha situación sobre aventuras interiores.

Después, parece hablarse también en “Dark Therapy” de dos distintos estados de consciencia: el de la persona protagonista y el de su pareja; algo que se parece refractarse en los aparentemente insondables fraseos: “You are on the outside, hands upon the window sill. I am on the inside, carving up the hunters kill” (es decir, “Estás en el exterior con las manos en el alféizar de la ventana. Yo estoy en el interior repartiendo la matanza de los cazadores”).

Aterrizamos posteriormente en el estribillo, el cual podría ser una invitación de dicho ser hacia su acompañante para que ambos vivan la misma experiencia relajante y psicotrópica pero también…¿extrema? Suena esa misma tarareable y maestra parte como si fueran tentadores cantos de sirena: “If you close your eyes than I can take you all the way. Let me close your eyes and I will take it all the way (“Si cierras tus ojos puedo llevarte hasta el final. Dejame cerrarte los ojos y te llevaré hasta el final”).

La tercera y postrera estrofa podría sugerir, quizás, la búsqueda de sensaciones plenas de acción y adrenalina e incluso, finalmente, también dejar caer alusiones de carácter altamente sexual (pudo influir aquí el factor de que el guitarrista sueco Glenn Johansson editara una revista erótica antes de fundar Echobelly) pero, por contra, todos esos excitantes episodios comportarían también un grave peligro interno para ese individuo.

En resumen, que esta poética canción podría insinuar, en general, una crónica sobre una situación de escape de la realidad y de fascinación por el riesgo pero también de lidiar con las consecuencias que puede suponer para alguien y para los allegados que pueda arrastrar en dicho “viaje”.

Basándonos en manifestaciones de Sonya Madan a Rolling Stone Magazine, a través de temas como “Dark Therapy” y alguna otra del disco debutante On (1995), ella pretendió desafiarse a si misma como letrista y así, direccionarse hacia un nivel diferente. A Sonya le apetecía que la gente le expresase que pensaban ellos de que trataba aquel enigmático texto y añadió que ella misma no era un político y que no estaba pendiente de cambiar a todos los que la rodeaban, sino que estaba interesada en sí misma.

Por otro lado, aclararemos que la resbaladiza letra de “Dark Therapy” se halla realmente dedicada a un amigo de la banda que, en 1995, era adicto a la heroína; según el testimonio de Sonya Madan (placentero pero perjudicial dicho opioide, efectivamente; tal como evoca la tonada). Matizó la misma Sonya, además, que en aquella época de mediados de los años 90, uno de los más seductores peligros dentro de la escena musical británica eran los propios estupefacientes.

Ya hacia el año 2000, dicho simpatizante de Echobelly se suicidó, trágicamente, de un disparo delante de la propia Sonya Madan. Esto mismo fue la puntilla dentro del momento extraño, lúgubre y pasivo que vivían, en aquel mismo instante, la propia Madan y su grupo porque el britpop ya se hallaba finiquitado justo al iniciarse el nuevo milenio y con las bandas del propio movimiento perdiendo parte de sus integrantes incluidos los propios Echobelly, con la marcha del bajista James Harris o la guitarrista Debbie Smith.

Agregaremos que el simbolismo y el onirismo del estético y giratorio video-clip, en blanco y negro, de “Dark Therapy” (donde, por ejemplo, Sonya Madan recurre a una máscara de hielo), complementa, exitosamente, el singular efecto sensorial de la letra y de la música citadas.

Por otro lado, la propia vocalista nacida en Delhi se quejó, amargamente, de que la discográfica Sony Records (distribuidora del sello indie Rhythm King Records) solamente se preocupó de apoyar a Oasis (aunque especificaremos que los hermanos Gallagher y los miembros de Echobelly se llevaban muy bien, en 1995) y de que este importante sello no efectuó la suficiente promoción para que el single “Dark Therapy” obtuviera mucha más repercusión.

Añadiremos que, ya en el año 2011, los propios Sonya Madan y Glenn Johansson montaron, como dúo, un proyecto paralelo llamado Calm of Zero; donde publicaron una relativamente interesante versión acústica de la propia “Dark Therapy”, en un intento de concederle a ésta un enfoque más simplista, tal vez.

Remataremos este artículo expresando que resulta innegable que esta tonada de Echobelly es realmente épica, penetrante, perenne y de una belleza estremecedora…