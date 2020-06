Spoon anuncia reediciones de su catálogo

Spoon, que el pasado año publican su primer recopilatorio, han confirmado que su elogiado catálogo volverá a editarse y se hará disponible en todo el mundo por primera vez en vinilo y CD este 2020 en Matador Records/Popstock!

En la serie de Slay On Cue se reeditarán las primeras ocho grabaciones del grupo, incluyendo los álbumes Telephono (1996), Soft Effects EP (1996), A Series Of Sneaks(1998), Girls Can Tell (2001), Kill The Moonlight (2002), Gimme Fiction (2005), Ga Ga Ga Ga Ga (2007) y Transference (2010).

“Algunos de estos álbumes no han estado disponibles en vinilo o CD durante muchos años y en algunos lugares ni siquiera llegaron a publicarse realmente” explica el líder de Spoon, Britt Daniel. Reserva aquí.

El anuncio llega acompañado de un vídeo remasterizado y restaurado del clásico de Kill The Moonlight, ‘Small Stakes’, desarrollado a partir de la película original de 8 mm. “Es un pequeño vistazo a la vida en el estudio en 2002 durante la grabación de Kill The Moonlight, grabado por nuestro amigo Peter Simonite”, dice Daniel. Puedes verlo a continuación:

Como apertura, esta serie de reediciones nos vuelve a traer su álbum debut, Telephono, y el EP que supuso un punto de inflexión, Soft Effects, disponible individualmente en vinilo y CD por primera vez desde su pequeño recorrido en Matador en la etapa de 1996-1997. Esta primera parte de sus mayores lanzamientos traza la impresionante evolución de los que se convertirían en hitos del rock, desde los sonidos crudos y las dinámicas irregulares de Telephono hasta el sonido afilado y las letras sofisticadas de Soft Effects, que apuntaban directamente al futuro brillante que traerían las siguientes grabaciones de Spoon. Una edición con portada serigrafiada de Soft Effects también estará disponible, limitada a 500 copias en vinilo rojo y azul.