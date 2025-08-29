Spoon están de vuelta con un single doble

Spoon vuelve dos años después de, EP Memory Dust en el que presentaba tres nuevas grabaciones del grupo: «Sugar Babies» y «Silver Girl», junto con una versión de «She’s Fine, She’s Mine» de Bo Diddley, y tres años desde su último disco, Lucifer on the Sofa (2022 Matador / Popstock!).

Los norteamericanos están de vuelta con un nuevo single de doble cara A protagonizado por el excitante rock crudo titulado «Chateau Blues» y el éxito a fuego lento «Guess I’m Fallin In Love».

Una entrega doble producida por Justin Meldal-Johnsen (Beck, Nine Inch Nails, St. Vincent) y la propia banda, con el que arranca su camino a lo que será su nuevo trabajo de estudio, aún sin fecha prevista de publicación.

Britt Daniel de la banda dice: «Comenzamos a trabajar en un álbum este año y, de la forma en que normalmente sucede, escribimos, ensayamos, grabamos, mezclamos, lo envolvemos todo bien y luego comenzamos a sacar canciones al mundo. Pero cuando terminamos las dos primeras canciones del LP, se le pasó por la mente a alguien y, finalmente, a todos las nuestras, que estas dos realmente deberían salir ahora. Que vean la luz.

Y aquí están hoy, ‘Chateau Blues’ y ‘Guess I’m Fallin In Love’. Dos nuevas melodías con personalidades distintas que fueron convocadas al mundo en los últimos meses en Austin, TX y Providence, RI. Es un gran día en todos los sentidos: esta noche comenzamos nuestra primera gira en mucho tiempo en Santa Ana, y mañana comenzamos nuestra gira con los Pixies, seamos sinceros, una de las mejores bandas de todos los tiempos. Una banda, que algunos pueden saber, ha sido cercana y querida para mí durante mucho tiempo. Es un verdadero placer y estamos muy contentos de volver al mundo de los conciertos por un segundo. Nos vemos por ahí».

Escucha ‘Chateau Blues’ y ‘Guess I’m Fallin In Love’ de Spoon