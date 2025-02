Suede publicarán Sci-fi Lullabies vol. 2 en abril

Apostamos a buen seguro que los fans de Suede tienen en el recopilatorio Sci-fi Lullabies una selección de algunos de los mejores momentos de la primera etapa de la banda.

Si lo recuerdan en 1997 los de Brett Anderson editaban una compilación que reunió 27 de sus caras B más emblemáticas, abarcando desde su álbum debut hasta Coming Up.

Lejos de ser una simple colección de descartes, este álbum doble demostró la profundidad y versatilidad de la banda, ofreciendo temas que rivalizan, e incluso superan, a algunos de los temas de los álbumes.

Ahí podíamos encontrarnos algunas caras B de la era de Bernard Butler, el guitarrista original de la banda, como «My Insatiable One», «My Dark Star» y «The Living Dead», pero también otras joyas de la etapa posterior con el guitarrista Richard Oakes, como «Europe Is Our Playground» o «Every Monday Morning Comes».

El próximo 4 de abril y con motivo del Record Store Day llegará su continuación, Sci-fi Lullabies vol. 2, un nuevo recopilatorio con las caras B comprendidas entre el periodo que abarca desde Head Music (1999) hasta Autofiction (2022). Una forma de completar la discografía de la segunda (y tercera) etapa de la formación.

Estas serán las canciones de Sci-fi Lullabies vol. 2 de Suede

Let Go

Crackhead

Leaving

God’s Gift

Since You Went Away

Simon

Cheap

Heroin

Dawn Chorus

Darkest Days

Falling Planes

Human Tide

What Violet Says Sadness

The Prey

Still Waiting

You Don’t know me

TINMITINY

Manipulation