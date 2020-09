Talk To Him: Summer Playlists 1 y 2

2020, ese año que no olvidaremos nunca. Jamás ha sido más complicado encarar una summer playlist para Talk to Him que en este año aciago. La azotea sonora siempre es un espejo desde el que reflejar las emociones y vivencias a través de la música; desde una perspectiva particular, pero con una intención universal. Es por ello que todo el dolor, incredulidad, impotencia, aislamiento y desestabilización emocional han intentado ser transmitidas con el corazón en un puño. Esta vez en dos partes, la segunda dentro de muy poco y sólo para mecenas que apoyan el podcast. La oscuridad es la primera de ellas. Agarraos fuerte, que el viaje promete ser intenso y revelador.

La segunda parte de la Summer Playlist 2020, The Light, en exclusiva para los mecenas que apoyan el podcast. La historia continua en un viaje sonoro a través de las distintas emociones y vivencias que las canciones narran hasta llegar a la ansiada luz que tanto trabajo cuesta a veces vislumbrar. El lenguaje de la música desentrañando el enigma de vivir hasta las últimas consecuencias, la única enfermedad por la que merece la pena morir.