Te presentamos a DÈLA ROUS y estrenamos su nuevo sencillo

DÈLA ROUS es una banda de indie rock formada por tres cacereños afincados en Madrid: Tico Rous (voz y guitarra), Joaquín Tovar (bajo) y Alberto de la Rosa (batería, percusiones y coros). Su estilo fresco y enérgico combina influencias del rock alternativo y la música indie contemporánea. Entre sus referentes mencionan clásicos del siglo XXI, como The Strokes, Arctic Monkeys o Arcade Fire, y también del siglo XX como Queen o Dire Straits. Sin olvidarse del panorama nacional, del que destacan los nombres de IZAL, Second, Lori Meyers o Bunbury.

El grupo publicó en 2024 su primer EP, Las Palabras Cuánticas, muy bien recibido por el público. Un disco producido por Mario Pintor en Estudios La Puerta Falsa (Badajoz).que les valió ganar el Premio a la Mejor Banda Novel en los PME (Premios de la Música Extremeña) 2025. Este reconocimiento les ha dado mayor proyección, siendo ahora su objetivo consolidarse en la escena emergente nacional.

DÈLA ROUS abren una nueva etapa con dos sencillos grabados con Martin Spangle que verán la luz próximamente. El primero de ellos se titula «Voyager 1», y es un tema inspirado en la sonda del mismo nombre lanzada por la NASA en los años 70. La canción la usa como metáfora para hablar de la búsqueda de identidad, el deseo de dejar huella y la necesidad de trascender fronteras. Así, la frase «queremos ser tu hogar» puede aplicarse a lo más universal pero también a lo más particular, como el deseo del grupo de crear vínculos con sus canciones. «Voyager 1» destaca por una combinación de sintetizadores y guitarras eléctricas que contribuye a esa atmósfera de viaje espacial que genera la canción.

«Voyager 1» se presenta con un vídeo realizado por el propio grupo usando imágenes de archivo y recursos visuales libres de derecho, además de material original propio. En él se refleja la mirada de un viajero extraterrestre que nos explora y analiza con curiosidad mientras intenta decidir si vale la pena quedarse aquí para convivir con los seres humanos. El proyecto cuenta con la colaboración especial del actor David Lora, conocido por el largometraje 9 Lunas de Movistar+, y que pronto estrenará la serie El Refugio Atómico en Netflix.

Hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, te presentamos este nuevo videoclip de DÈLA ROUS para su canción «Voyager 1».