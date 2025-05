Te presentamos a Les Rosses con su primer EP

Les Rosses es un dúo formado por las hermanas Marta Salmerón y Sara Salmerón. En 2019 empezaron a hacer actuaciones en acústico hasta que decidieron dar un giro a su carrera. Una nueva etapa para las hermanas Salmerón que arrancó hace un par de meses con un EP titulado Cóctel Carmesí. Un disco al que le viene de perlas la palabra «cóctel» en el título, puesto que abarca estilos bastante diferentes a la vez que refleja en sus canciones los distintos estados de ánimo por los que pasamos cuando nos enamoramos.

Cóctel Carmesí incluye solo seis canciones, pero son suficientes para que Les Rosses desplieguen todo su potencial artístico y su variedad musical. En «Luna de Martini» muestran la perfecta conjunción de sus voces en un estilo vocal y lírico que, en algunos momentos, las convierten en unas Vainica Doble para las nuevas generaciones. A partir de ahí la tradición y la modernidad van de la mano con canciones que se escoran más hacia la primera («Me quiere, no me quiere») o hacia la segunda («Sex on the beach»).

Eso no es todo. Hay incluso espacio para la salsa en «Un invierno en San Francisco», quizás la canción más pegadiza del disco. No es casualidad que ha sido la escogida para lanzarse como sencillo acompañada de este videoclip que puedes ver a continuación.

Para acabar, nada menos que una canción en francés, «Santé», que empieza como un baladón y se va estirando como un chicle, acercándose al doo wop de los 50, a las torch songs e incluso flirteando con el soul o el jazz vocal. Un buen final para un disco que cumple sobradamente con su objetivo: llevarnos de la mano a través de un vertiginoso carrusel de emociones con una banda sonora diseñada especialmente para cada una de sus etapas.

Te invitamos a saborear este Cóctel Carmesí de Les Rosses, breve pero delicioso.

