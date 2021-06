Texas – Hi (BMG Rights Management (UK) Limited)

Dijo Sharleen Spiteri hace tiempo que tenía ganas de sacar un disco de los de mover el esqueleto. Bueno, así concretamente no lo dijo, pero para que ustedes me entiendan. La cuestión es que, ahora, en este 2021, ha cumplido su promesa. Porque Hi es eso, y un poco más. El décimo álbum de Texas viene para darlo todo en la pista de baile. Se ha sacado de la manga una epopeya inspirada en el pop funk sensual de los 70 y le ha quedado fetén. Sí, y hablo en singular porque, según malas lenguas, la que corta el bacalao en la banda es Spiteri. La frontwoman adelantó en una entrevista británica que su nuevo trabajo estaría construido a partir de descartes del White on Blonde de 1997. Pero con nuevo sonido, claro.

Texas está con nosotros desde 1986, cuando dio su primer concierto en Glasgow, su ciudad natal. Por entonces sólo era un dúo; Sharleen Spiteri (vocalista y guitarrista) y Johnny McElhone (bajista). Sacaron su nombre de París, Texas; peli de Wim Wenders (1984). Tras el éxito de “I Don’t Want a Lover” en 1989 no han parado de mezclar géneros, algunas veces con más aciertos y otras, pues con poco tino, la verdad.

La primera canción que nos llegó de este trabajo es “Mr. Haze”; una historia de amor claramente influenciada por el sonido Abba. Luego escuchamos “Hi”, homónima del elepé, donde se codeaban con el rapero RZA de Wu-Tang Clan, mostrando un segundo sencillo muy interesante. De hecho, ambos habían colaborado en la versión de “Say What You Want“, que Texas presentó por primera vez con Method Man en los BRITS en 1998. Para los fans del sonido primigenio en la banda tenemos “Just Want To Be Liked”, cuya batería coquetea con la guitarra suave, algo crucial en el sonido de los escoceses.

“Unbelievable” es la balada con piano melancólico. “Moonstar” usa un Güiro, instrumento muy usual en la música puertorriqueña, aunque aquí más bien resuena al sonido country con el que los conocimos. “Dark Fire” tiene unas palmas junto con una guitarra tropical junto a un sintetizador retro. “Look What You’ve Done” es un dueto con sonidos similares a los de artistas independientes como Djo. Incluso se permiten cierto guiño al grunge en “Sound of My Voice” con coro pegadizo, pero sin el aje de Nirvana, claro. Por su parte, “Falling” suena como un episodio de Halloween.

Como estáis leyendo, y espero que luego escuchando, es un disco que introduce muchos géneros, un batiburrillo sonoro que no baja de calidad en ninguna de las piezas.

Escucha Texas – Hi