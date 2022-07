Texas vuelven en septiembre con el 30 aniversario de ‘Southside’

Texas vuelven a los escenarios para conmemorar el 30 Aniversario de su álbum debut, Southside. En esta gira nos espera un espectáculo donde no faltará ninguno de los temas que forman parte de este mítico trabajo, además de contar con todos sus grandes éxitos.

No faltarán «I Don’t Want a Lover», «Say What You Want», «Summer Son», «‘Inner Smile», «Black Eyed Boy», «‘When We Are Together»… temas que no han dejado de sonar en todo este tiempo y que seguro asomarán en el set list de sus próximos conciertos.

La banda actuará en nuestro país el día 4 de septiembre de 2022 en el Palacio de Congresos de Albacete, el 6 en el Palau de les Arts de Valencia, el 7 en Barcelona, en la Sala Razzmatazz, el 8 en el Auditorio Fórum Evolución de Burgos y finalizará su gira el 9 de septiembre de 2022 en la sala La Riviera de Madrid.

Entradas para la gira de Texas

4 SEPTIEMBRE – PALACIO DE CONGRESOS – ALBACETE

6 SEPTIEMBRE – PALAU DE LES ARTS – VALENCIA

7 SEPTIEMBRE – RAZZMATAZZ – BARCELONA

8 SEPTIEMBRE – AUDITORIO FORUM EVOLUCIÓN – BURGOS

9 SEPTIEMBRE – LA RIVIERA – MADRID

Las entradas para las fechas de Barcelona y Madrid están a la venta a través de doctormusic.com (*) y entradas.com. Las entradas para Burgos están a la venta en cajadeburgos.com, las de Albacete en iboleleproducciones.com y las de Valencia en emotionalevents.es.