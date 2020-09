En 1965, hace justo ahora 55 años, The Beatles lanzaron su quinto álbum de estudio titulado ‘Help!’

El disco iba acompañando a la segunda película que rodaban como banda y me apetecía mucho recuperarlo porque es el disco de transición entre el ‘She Loves You’ y el ‘Tomorrow Never Knows’. Estos cuatro chicos estaban madurando como compositores, como personas y eso se aprecia en Help!