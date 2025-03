The Cure remezcla ‘Alone’ con Four Tet, con fines benéficos

The Cure se ha asociado con el aclamado productor Four Tet para lanzar un remix especial de su tema «Alone», la canción de apertura de su reciente Songs Of The Lost Word, el decimocuarto disco de su carrera y el primero en nada menos que 16 años; uno de los acontecimientos más importantes del pasado 2024.

El nuevo disco de los de Robert Smith no solo pasará a la historia por su contrastada calidad, sino por unas ventas que además de en Gran Bretaña, ha sido el álbum más vendido de la semana en Francia, Dinamarca, Alemania, Portugal, Escocia, Suecia y Bélgica. Llegando al número 2 en EEUU y España.

Ahora The Cure vuelven a ser noticia, ya que el próximo 12 de abril, con motivo del Record Store Day editarán «Alone (Four Tet Remix)», remezcla disponible en un vinilo de 12″ con etiqueta negra de una sola cara. Todas las regalías del grupo por la venta del disco se destinarán a Médicos Sin Fronteras (MSF) del Reino Unido (número de organización benéfica: 1026588). Se donarán al menos 2 libras por disco vendido.

Así lo especifica el grupo en redes:

THE @FOURTET REMIX OF ‘ALONE’ WILL BE RELEASED FOR @RSDUK AS AN EXCLUSIVE ONE SIDED BLACK LABEL 12″ VINYL

ALL CURE RECORD ROYALTIES FROM THE SALE OF ‘ALONE (FOUR TET REMIX)’ 12” RELEASE WILL BENEFIT MÉDECINS SANS FRONTIÈRES/DOCTORS WITHOUT BORDERS (MSF) (1/2) pic.twitter.com/KMHOtlzELF

— The Cure (@thecure) March 13, 2025