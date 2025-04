The Hives anuncian disco y conciertos en España

The Hives anuncia la continuación de The Death Of Randy Fitzsimmons (The Hives AB / Music As Usual), publicado hace dos temporadas y de paso, las primeras fechas para presentarlo en nuestro país.

La banda sueca publicarán su séptimo disco, The Hives Forever Forever The Hives el próximo 29 de agosto a través de Play It Again Sam. Un trabajo grabado en los estudios de Yung Lean/YEAR0001 y en Riksmixningsverket bajo la dirección de su colaborador habitual, Pelle Gunnerfeldt, cuyos trabajos con Viagra Boys, Yung Lean y Elvira son de sobra conocidos.

Además, un invitado de gran prestigio, Mike D de los legendarios Beastie Boys, cruzó los mares para unirse al proceso creativo de este magnum opus, acogiendo a la banda en su estudio en las soleadas costas de Malibú. Además, Josh Homme de Queens of the Stone Age también participó.

Junto con el anuncio del disco y la gira llega el primer adelanto,»Enough Is Enough» acompañado de un videoclip dirigido por Eik Kockum. Como cuenta el grupo: «¿Quién en su sano juicio comenzaría una canción así? Nadie más que nosotros. Hemos regresado antes de lo esperado y, a estas alturas, ya hemos tenido suficiente de todo el mundo. De ahí el título. ¿Lo pillan? ¿Lo pillan?»

Lo estará presentando en España en las siguientes fechas:



Barcelona – Sant Jordi Club – 1 de noviembre

Madrid – Movistar Arena – 2 noviembre

Preventas:

Live Nation-S.SMusic: a partir del 09 de abril a las 10h

Live Nation: a partir del 10 de abril a las 10h

Entradas a la venta: el 11 de abril a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios: 40€ (+ gastos de distribución)

Estas serán las canciones de lo nuevo de The Hives

(introduction)

Enough Is Enough

Hooray Hooray Hooray

Bad Call

Paint A Picture

O.C.D.O.D

Legalize Living

(interlude)

Roll Out The Red Carpet

Born A Rebel

They Can’t Hear The Music

Path Of Most Resistance

The Hives Forever Forever The Hives