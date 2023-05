The Hives anuncian tres fechas para presentar su nuevo disco

Diez años después de su último álbum, The Hives anuncian con entusiasmo el lanzamiento de su nuevo trabajo, el cual presentarán en nuestro país en octubre. The Death Of Randy Fitzsimmons, programado para el 11 de agosto marca el sexto álbum de estudio de los suecos, y ha sido ampliamente esperado por los fanáticos de la banda. Con el impactante adelanto que lleva por título «Bogus Operandi» y te presentamos hace unos días, podemos afirmar que la espera ha valido la pena.

Como sugiere el tétrico título del álbum, la prolongada ausencia de la formación del estudio no ha sido simplemente un receso, sino más bien una historia de terror. The Hives admiten ahora que no han visto ni hablado con su fundador, mentor y compositor, el enigmático Randy Fitzsimmons, desde el lanzamiento de Lex Hives en 2012. Recientemente, tras el descubrimiento de una esquela oculta y un poema críptico en el periódico local de su ciudad natal en el norte de Västmanland, los miembros del grupo fueron llevados hasta la tumba de Fitzsimmons. Al excavar en la tierra fresca, en lugar de encontrar un cuerpo, encontraron varias cintas, trajes y un trozo de papel en el que se leía «The Death Of Randy Fitzsimmons» escrito a máquina. Aún está por determinar si esto es un engaño o una estratagema de Fitzsimmons. Las cintas descubiertas contenían las maquetas que se convertirían en las doce nuevas canciones del disco.

La banda tiene previsto presentarse el 4 de octubre en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 5 de octubre en La Riviera de Madrid y el 7 de octubre en la sala Capitol de Santiago de Compostela. Estas fechas prometen ser emocionantes para los seguidores de The Hives, quienes finalmente podrán disfrutar en vivo de su esperado regreso.

Entradas para The Hives

Entradas a la venta: 12/05 a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Preventa: 11/05 a las 10h para los registrados en www.livenation.es

Precios: (+gastos). 30€

Política de acceso: Menores de 16 años, acompañados de padre, madre o tutor legal