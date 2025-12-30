The Lemon Twigs nos hacen bailar con ‘Tchotchkes’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The Lemon Twigs regresaban a finales del pasado mes de noviembre por partida doble, compartiendo las canciones “I’ve Got A Broken Heart” y “Friday (I’m Gonna Love You)”, que nos los traían en su vertiente más retro y juguetona, recreando con gran precisión el sonido de 1966, cuando el garage rock empezaba a experimentar con guitarras cristalinas y tintes psicodélicos.

El dúo neoyorquino formado por los hermanos Brian y Michael D’Addario, despide el año con el lanzamiento de “Tchotchkes”, otra pieza de lo que será el sucesor de A Dream Is All We Know, un sencillo inmediato y contagioso de espíritu festivo.

Todo un villancico, que cuenta con la compañía de Tchotchkes, trío formado por dos californianas (Anastasia Sanchez y Eva Chambers) y la neoyorkina Emily Tooraen, que se unen a los D’Addario en una canción que reafirma la identidad del grupo, profundamente enraizada en el pop y el rock de los años sesenta y setenta, y vuelve a poner en primer plano su devoción por la artesanía de la canción clásica.

Escucha ‘Tchotchkes’ de The Lemon Twigs