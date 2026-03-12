The Lemon Twigs tendrán nuevo disco en mayo

The Lemon Twigs han anunciado la publicación de su nuevo álbum, Look For Your Mind!, que verá la luz el próximo 8 de mayo y sigue al luminoso A Dream Is All We Know (2024).

El dúo formado por los hermanos Brian D’Addario y Michael D’Addario ha presentado como adelanto el single “I Just Can’t Get Over Losing You”, acompañado de un videoclip. Bajo su envoltura pop luminosa, el disco introduce una corriente de paranoia e inquietud que, según Brian, refleja un momento de “insania” colectiva en el que resulta necesario aferrarse a la propia mente para no perderla.

El álbum marca además un cambio en el método de trabajo del grupo, que por primera vez incorpora plenamente a músicos de su formación en directo, como Reza Matin (batería) y Danny Ayala (bajo), junto a Eva Chambers, del grupo Tchotchke.

Fieles a su espíritu creativo, las canciones juegan con las convenciones del pop mediante giros inesperados en la estructura y arreglos vocales expansivos.

Escucha ‘I Just Can’t Get Over Losing You’ de The Lemon Twigs

Estas serán las canciones de ‘Look For Your Mind!» de The Lemon Twigs