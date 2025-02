The Lemon Twigs grabaron sesión en KEXP

The Lemon Twigs vuelven a nuestro país en pocos meses tras su reciente paso por algunas ciudades (consulta nuestra crónica de su actuación en la sala Moon de Valencia).

El grupo de los hermanos Brian y Michael D’Addario, publicaron el pasado año, A Dream Is All We Know, una nueva pieza pop, repleta de melodías de orfebre entrelazadas en difíciles pero, sin embargo, inmediatas estructuras, que hacen pensar en luminarias como Brian Wilson, Paul McCartney o Curt Boettcher a la hora de encontrar ejemplos con los que comparar su calidad.

Hace unos días pasaron por los estudios de KEXP para presentarlo junto al bajista Danny Ayala y la batería de Reza Matin y estas fueron las canciones interpretadas:

My Golden Years

They Don’t Know How To Fall In Place

A Dream Is All I Know

Rock On (Over And Over)

Disfruta la sesión de The Lemon Twigs en KEXP

Foto: Susana Godoy