Brian D’Addario de The Lemon Twigs, anuncia disco en solitario

Que nadie se alarme. The Lemon Twigs continúan en activo tras sus dos estupendos Everything Harmony, de 2023, y su continuación, A Dream Is All We Know, de 2024, y pronto les tendremos de vuelta en nuestro país en eventos como Degusta Fest.

El hermano mayor, Brian D’Addario, parece que guardaba canciones en la manga y ha querido sacarlas a la luz bajo su propio nombre. Así llegará su primer álbum como solista, Till the Morning, su primer lanzamiento independiente de su propio sello, Headstack Records.

Como decimos Till the Morning no surgió como algo que pretendía terminar con el grupo, al contrario, la mayoría de las canciones se grabaron junto a Michael D’Addario, quien coprodujo el disco, cantó las armonías e incluso ocupó la voz principal en dos de las canciones.

El disco incluye dos colaboraciones con el poeta angelino Stephen Kalinich, famoso por su larga relación con The Beach Boys. Coescribió «Little Bird» y «Be Still» con Dennis Wilson en su clásico de 1968, «Friends».

Escucha ‘Till the Morning’ de Brian D’Addario