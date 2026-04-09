The Lemon Twigs

The Lemon Twigs tienen nuevo single: '2 or 3'

The Lemon Twigs presentan “2 or 3”, el último sencillo de su nuevo álbum, Look For Your Mind!, que como venimos avisando saldrá a la venta el próximo 8 de mayo a través de Captured Tracks.

El proyecto de los hermanos Michael y Brian D’Addario presentan un tema sobre el que este último comenta: “Tocamos por primera vez en Buenos Aires el año pasado y al día siguiente me desperté habiendo soñado con el estribillo. Es algo raro para mí, y aún más raro que termine recordando la letra. Tuve que interpretar qué significaba ‘ella ha vivido dos o tres vidas como yo’. Me hizo pensar en un chico que no era lo suficientemente culto ni sofisticado para su novia y que tenía que fingir interés por las bellas artes y la historia”.

Del sucesor de A Dream Is All We Know (2024) y habíamos escuchado canciones como “I Just Can’t Get Over Losing You”, y como os contamos, el álbum marca además un cambio en el método de trabajo del grupo, que por primera vez incorpora plenamente a músicos de su formación en directo, como Reza Matin (batería) y Danny Ayala (bajo), junto a Eva Chambers, del grupo Tchotchke.

Escucha ‘2 or 3’ de The Lemon Twigs

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