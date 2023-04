The New Pornographers – Continue As A Guest (Merge / Popstock!)

La trayectoria de The New Pornographers es ante todo coherente. Los canadienses no se separan ni ápice de su modus operandi y continúan pergeñando ese power pop que tan buenos discos han ido ofreciendo a lo largo de su trayectoria. Lo de ellos es perseverar en una estética y un sonido que tiene como cumbres discos como Twin Cinema (2005) o Challengers (2007), y saber, además, sobreponerse a bajas y altas en la banda sin que se resienta esa forma tan intuitiva de entender el pop. No es un grupo dado a las sorpresas, pero lo que hacen lo siguen haciendo muy bien.

El combo retorna al redil discográfico tras una pequeña tregua de unos años con los componentes originales casi al completo, a saber: A.C. Newman, Neko Case, Kathryn Calder, John Collins, Todd Fancey y Joe Seiders, más la incorporación del saxo de Zach Djanikian que, curiosamente, aporta un sonido muy Destroyer en este disco. Mas de veinte años y todavía aguantándose: reto superado.

El disco en cuestión, Continue As A Guest (Merge, 2023), es el primero que lanzan bajo el auspicio de Merge, y es una delicia de principio a fin. La canción con la que abren este nuevo cancionero es “Really Really Light” un tema coescrito por Newman junto a Dan Bejar (excedente de Brill Bruisers), y es otra andanada infalible de pop impetuoso inspirada en una melodía de Aloe Blacc. Otro hit imparable en el debe de la formación . El saxo de Djanikian pespuntea la preciosa “Pontius Pilate’s Home Movies” con unas segundas voces de Neko Case espléndidas. En la siguiente, “Cats And Mouse With The Light” la atmósfera a uno le retrotrae a Kapputt de Destroyer, y esos aires de blue-eyed soul y una línea de piano y saxo que mullen todo el tema con delicada caligrafía.

Como si del traqueteo que un viaje en tren se tratase, “Last And Beautiful” es una musculosa pieza rock que bien podría haber escrito Kurt Vile, mientras que “Angelcover” tiene el empuje de los mejores Men At Work. Pop y rock de categoría.

