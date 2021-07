The New Pornographers reeditan su portentoso debut

The New Pornographers celebran los 21 años de su portentoso disco de debut con una edición limitada que se publicará el 10 de diciembre.

La súper banda que a lo largo de su historia ha juntado a artistas tan talentosos como AC Newman, Dan Bejar,Neko Case, Joe Seiders, John Collins o Kathryn Calder nos sorprenden con la reedición en LP de Mass Romantic (2000), en vinilo rojo e incluirá un bonus de 7”, Letter From An Occupant, que incluye dos caras B raras, “The End of Medicine” y “When I Was a Baby”.

Carl Newman: “Todo el mundo quiere tener éxito pero, con la mano en mi corazón, no tenía muchas ilusiones con The New Pornographers. Estar aquí más de 20 años después, todavía en el juego, es algo que al mismo tiempo doy por sentado (simplemente te acostumbras) y me siento eternamente agradecido. He estado aquí tanto tiempo que podemos hacer uno de esos conciertos de “¡vamos a tocar ese viejo álbum hasta el final!”. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. 2 noches por ciudad: 1 Mass Romantic, 1 Twin Cinema, además de variados “éxitos” de nuestra carrera. Bejar viene y Dios sabe si lo volveremos a conseguir. Cuando se mudó a España 2 meses después de que saliera Mass Romantic, pensé que había terminado con la banda y ahora 21 años después lo hemos convencido de que venga a dar otro paseo. Es una ocasión especial y todos los cantantes aparecen. ¡Aquí está para ti apareciendo también!”.

Para acompañar a este anuncio The New Pornographers giraran por los EE.UU. y Canadá este otoño tocando una serie de conciertos de dos noches – presentando Mass Romantic en su totalidad en la primera noche y la segunda con el excepcional Twin Cinema. A lo largo de este viaje, la alineación de la banda contará con todos sus míticos integrantes.

Escucha ‘Mass Romantic’ de The New Pornographers