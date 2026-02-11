The New Pornographers le dan al synth pop en ‘Pure Sticker Shock’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

The New Pornographers han lanzado “Pure Sticker Shock”, nuevo adelanto de su décimo álbum, The Former Site Of, que verá la luz el próximo 27 de marzo a través de Merge Records.

En este single, A.C. Newman dirige la mirada hacia el interior con una letra que cuestiona el valor personal y los criterios que lo determinan, envuelta en un armazón de synth-pop vibrante. Un tema que llega después de los adelantos precios “Votive” y “Ballad Of The Last Payphone”,

En The Former Site Of, el décimo álbum de estudio del grupo, se recopilan diez historias cortas de personas en extremos personales y sociales, en forma de canciones pop meticulosamente elaboradas. El disco fue creado inicialmente por Newman en su estudio casero antes de ser llevado a la banda, compuesta por el propio Newman junto a Kathryn Calder, Neko Case, John Collins y Todd Fancey.

The New Pornographers cuentan por primera vez con la participación del legendario baterista de sesión Charley Drayton (Divinyls, The Rolling Stones, Fiona Apple). Josh Wells (Destroyer, Black Mountain) se unirá como baterista de gira para las próximas fechas de la banda en primavera.

Sobre la creación del álbum, Newman comenta: «Tener tiempo en mi estudio me abrió las puertas. No me gusta hacerles perder el tiempo a mis compañeros de banda, y siempre me sentía culpable cuando les daba una canción, les pedía que hicieran algo, luego la cambiaba por completo y les pedía que la rehicieran. Ahora puedo armar primero el esqueleto de una canción —solo un par de elementos, la sensación clave, lo mínimo posible— antes de llevársela a la banda y partir de ahí».

Escucha ‘Pure Sticker Shock’ de The New Pornographers