The Rolling Stones continúan recuperando el legado de A Bigger Bang

The Rolling Stones recuperan otros de sus históricos conciertos de la gira A Bigger Bang.

El 28 de mayo vendrá precedido por un EP digital de cinco canciones. Incluyendo “Sympathy For The Devil”, “Wild Horses”, “You Got Me Rocking”, “Happy”, y “Rough Justice”. Todas del espectáculo de Copacabana Beach, con la excepción de “Rough Justice”, que es del concierto de Salt Lake City 2005 disponible en la Edición Deluxe.

Cuatro canciones que no estaban en el DVD original de 2007, The Biggest Bang, aparecen por primera vez en A Bigger Bang: “Tumbling Dice”, “Oh No, Not You Again”, “This Place Is Empty” y “Sympathy For The Devil”. Este concierto muestra brillantemente este impactante set de dos horas, que recorre toda la carrera de los Rolling Stones: “Brown Sugar”, “Start Me Up” y “Satisfaction” y “Wild Horses” se desvían entre los entonces nuevos temas “Rain Fall Down”, “This Place Is Empty” y “Rough Justice” de Bigger Bang. La lista de canciones también cuenta con una versión de “Night Time Is The Right Time” de Ray Charles.

The Rolling Stones – A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach estará disponible el 9 de julio en múltiples formatos: DVD, Blu-ray, DVD + 2CD, Blu-ray + 2CD, 2DVD + 2CD Deluxe, 2 Blu-ray + 2CD Deluxe, 3LPS 180 gramos, edición limitada de 3LP de 180 gramos en color y Digital.

Igualmente llegará The Rolling Stones: Rain Fall Down (Live on Copacabana Beach) / Rough Justice (Live In Salt Lake City) – un disco de edición limitada que se lanzará como parte del Record Store Day Drops el 12 de junio.