The Vaccines adelantan otra canción, ‘El Paso’

The Vaccines adelantan “El Paso”, otra canción de su brillante quinto álbum, Back In Love City, que se lanzará el próximo 10 de septiembre.

“El Paso” surgió junto con gran parte del álbum, cuando el líder de la banda, Justin Young, se instaló en un intercambio de casas en Los Ángeles, una aventura prepandémica que alimentó su fascinación por la desconexión que generó el núcleo temático del álbum … “Literalmente cambié vidas con un extraño. Yo vivía en casa y conducía su coche mientras él vivía en la mía, pero nunca nos habíamos conocido y no teníamos conexiones previas”.

“El Paso” al igual que el resto del nuevo álbum, fue grabada en Sonic Ranch en su ciudad homónima con el productor Daniel Ledinsky (Tove Lo, Zara Larson, TV on the Radio, Rihanna). Los fanáticos de la historia de la música disfrutarán de que la guitarra con cuerdas de nailon de la canción fuera originalmente propiedad de Elliot Smith.

Esta canción de The Vaccines se suma a la estrenada recientemente “Alone Star”, parte de su quinto álbum, Back In Love City.

Escucha “El Paso” de The Vaccines

Foto The Vaccines: Frank Fieber