The War On Drugs adelantan su nuevo disco, que sale en otoño

Cuatro años después del inmenso A Deeper Understanding (2017), The War On Drugs anuncian su continuación. En los últimos tiempos la banda de Adam Granduciel ha mantenido un perfil bajo, trabajando en el estudio en un nuevo álbum, haciendo un remix de “Scarlett” de The Rolling Stones y grabando actuaciones en exclusiva para varias asociaciones sin ánimo de lucro, entre las que se incluye Vote Ready para motivar el voto, Love From Philly que trabaja para beneficiar a la comunidad artística de Philadelphia y Tzedek DC, que apoya los derechos legales de los residentes de DC de ingresos reducidos.

El pasado año publicaron Live Drugs, una colección de grabaciones de directos recopilada a partir de más de 40 discos duros y espaciados en los años de gira de la banda con sus álbumes. Ahora están de vuelta con I Don’t Live Here Anymore y ha sido producido por Granduciel y su colaborador Shawn Everet y grabado en distintos estudios, como los famosos Electric Lady de New York o Sound City de Los Angeles.

El disco se publica el próximo 29 de octubre a través de Atlantic Records y ya podemos escuchar la primera de sus canciones.

Esta serán las canciones de I Don’t Live Here Anymore

1. ‘Living Proof’

2. ‘Harmonia’s Dream’

3. ‘Change’

4. ‘I Don’t Wanna Wait’

5. ‘Victim’

6. ‘I Don’t Live Here Anymore’

7. ‘Old Skin’

8. ‘Wasted’

9. ‘Rings Around My Father’s Eyes’

10. ‘Occasional Rain’

Escucha “Living Proof” de The War On Drugs