Toundra encabeza las nuevas confirmaciones de AMFest 2021

El AMFest anunció las seis nuevas confirmaciones de su edición de 2021 en un directo emitido vía Twitch a través del programa “El patxaran de la victoria“, que es la nueva aventura del sello Aloud Music y que puedes seguir en directo cada semana aquí.

Toundra encabeza unas incorporaciones que también suman a Oranssi Pazuzu, Svalvard, BALA, It It Anita, Doblecapa y los ya anunciados primeros nombres, Cult Of Luna, Meat Puppets, Caspian, Pallbearer, Maserati, Aiming For Enrike, Irist y Holy Fawn.

Puedes comprar los abonos para el El AMFest en este enlace.