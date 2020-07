Will Butler de Arcade Fire lanza su nuevo disco en septiembre

En los cinco años desde que Will Butler publicó su álbum debut, Policy, ha girado por todo el mundo tanto en solitario como como parte de Arcade Fire, publicando el álbum de directos Friday Night, grabando y publicando el álbum #1 internacional de Arcade Fire Everything Now, consiguiendo su master en políticas públicas en Harvard, siendo el anfitrión de una serie de recorridos por ayuntamientos sobre asuntos locales (contratos policiales, reforma penitenciaria, las bajas médicas pagadas o el derecho a voto), y además pasando tiempo con sus tres hijos.

También encontró tiempo e inspiración para componer y grabar su nuevo álbum, Generations, que se publica este 25 de Septiembre en Merge/Popstock! Y esta noticia llega junto al videoclip de la exuberante canción Surrender, dirigido por él mismo.

“Surrender” se hace pasar por una canción de amor, pero es más bien sobre la amistad. Sobre la confusión que se produce cuando la gente cambia: ¿No solías tener un ideal diferente?¿No solíamos tener el mismo ideal en algún punto? ¿Quién cambió? ¿Cómo cambió el mundo? Esas relaciones que a veces nos gustaría poder dejar, pero que están ancladas en nosotros para siempre.

También trata sobre intentar romper con la vista en primera persona del mundo: “¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo hacer una diferencia?” No trata sobre un esfuerzo independiente; tienes que entregarte a otro poder, a personas que ya han construido cosas. No tienes que construir algo totalmente nuevo. El mundo no siempre necesita una nueva idea, ni una nueva personalidad. ¿Qué puedes hacer con el poder y el dinero que tienes? Cédeselo a algo que ya esté construido. Después la canción termina con una disculpa: Siento haber estado hablando toda la noche. Porque hablar así, tío, no siempre es útil.

Generations fue grabado y producido por Butler en el sótano de su casa de Brooklyn. El proceso terminó en Marzo de 2020, cuando Nueva York se encerró por la pandemia. La mitad del álbum fue mezclado en Montreal por el ingeniero habitual de Arcade Fire, Mark Lawson, la otra mitad por el productor establecido en Brooklyn, Shiftee.