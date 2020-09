Will Butler de Arcade Fire nos enseña un tercer adelanto de su disco

En los cinco años desde que Will Butler publicó su álbum debut, Policy, ha girado por todo el mundo tanto en solitario como como parte de Arcade Fire, publicando el álbum de directos Friday Night, grabando y publicando el álbum #1 internacional de Arcade Fire Everything Now, consiguiendo su master en políticas públicas en Harvard, siendo el anfitrión de una serie de recorridos por ayuntamientos sobre asuntos locales (contratos policiales, reforma penitenciaria, las bajas médicas pagadas o el derecho a voto), y además pasando tiempo con sus tres hijos.

También encontró tiempo e inspiración para componer y grabar su nuevo álbum, Generations, que se publica este 25 de septiembre en Merge/Popstock!

En “Bethlehem”, el tercer sencillo del inminente nuevo álbum en solitario de Will Butler, la energía febril llega al inicio de la canción y nunca cede, proporcionando lo que podrían ser los tres minutos y medio más catárticos que escucharás en todo el año. Se estrenó anoche junto con una entrevista en el programa ALT CTRL de Apple Music. Hoy, Butler presenta el video, que, como una pesadilla de un bodegón flamenco, muestra la preparación ansiosa de una fiesta simbólica (codirigida por Adrienne Anderson).