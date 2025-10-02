10kr nos comenta su primer álbum canción a canción

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

10 kr es un artista gallego de música dance residente en Copenhague, Dinamarca, que en los últimos dos años ha pasado en varias ocasiones por nuestra PlayList Emergente con varios de sus sencillos. El nombre 10 kr, cuenta, hace referencia al importe máximo (en coronas danesas) que estaría dispuesto a cobrar por una suscripción a su OnlyFans si algún día se atreviera a abrirlo.

El pasado mes de agosto publicó su álbum de debut, Not Mad, But. Un disco que su autor define como «un trabajo breve y de mala hostia que mezcla electrónica, pop y actitud club«. Su música, desde luego, parte del pop electrónico y bailable sin salirse demasiado de sus márgenes pero haciendo incursiones en territorios adyacentes. Las letras tienen en general menos carga sexual que en anteriores sencillos, siguiendo con su propuesta reivindicativa pero esta vez con más enfado que descaro o ironía.

El disco salió el 22 de agosto y ya ha sido presentado tanto en Galicia como en Copenhague. Ahora toca darlo a conocer a un público más amplio, y para ello nada mejor que sea su propio autor, Pablo, quien nos describa el disco y sus canciones.

Visión general

Vivo de fiesta, y mis hoes también. Eso se refleja en «these hoes!», «A VIRXE» o «SNAKE»: sexo, club y puro disfrute. Pero entre tanto hedonismo también me encontré con enfados y dilemas que me sobrepasaron. Lo que empezó como un disco sensual y continuista de mis singles anteriores acabó teñido de rabia, reflexiones y amenazas.

Sonido

NOT MAD, BUT, como todo el proyecto 10 kr, mezcla géneros electrónicos que marcaron la primera década de los 2000: indie sleaze, punk drum & bass, reguetón, eurodance distorsionado, synthwave. Cada track abre un escenario distinto, como si quien lo escucha navegara por diferentes niveles de un videojuego, dentro del mismo universo sonoro.

Tema a tema

HORROR TOWN

Soy incapaz de tomar decisiones: desde comprar una lámpara hasta quedarme en Dinamarca o volver a Galicia. Con distorsión y autotune a propósito, hablo de esas voces de sirena de Copenhague que me atraen mientras me paralizan. Es un tormento que ya adelantaba en «bravery», y al final siempre acabo rindiéndome a la rutina y a la fiesta. «I think I’ll drink».

these hoes!

Inspirada en mis amigas más bestias, que convierten semanas enteras en fiestas interminables. Entre outfits extremos, líos con tíos y personajes random, nunca falta drama. Musicalmente sigue la idea de Charli XCX y Shygirl de que la modulación de la voz mueva a

quien la escucha por distintas salas de un club en el remix de 365; en mi caso, por toda una semana de caos. Fue muy divertido crear este tema.

PPL PPL PPL

Habla de lo fácil que me resulta ignorar lo que opinen de mí, un superpoder que quisiera regalar a la gente que quiero. Nació como un tema más lento y oscuro al estilo Crystal Castles, pero acelerar el beat lo volvió más directo y contundente. Es la única que grabé usando mi pedal de autotune en tiempo real, lo que le da un toque imperfecto que me encanta.

NOT MAD

El reflejo más claro de mis enfados en pleno proceso creativo. Metí la pata con alguien que nunca me perdonó, y para no mendigar eternamente escribí esta canción el día que decidí parar de suplicar perdón. Sonoramente sigue la línea de «HORROR TOWN», pero con la voz más natural para expresar hartazgo.

A VIRXE

Más fiesta y sexo. Hablo de la Virgen María perdiendo la virginidad en la noche de Carballo, mi pueblo. El eurodance marcó mi adolescencia allí, y me pareció el escenario perfecto. Todas hemos sido esa Virgen alguna vez.

TI KRONER

Mi guiño al reguetón de mi adolescencia, género poco respetado pero con el que disfruto mucho. Lírica y juguetona, llena de autorreferencias a mi nombre, mi champú o la pizza capricciosa, popular en mi Instagram, es una canción de hacerse el chulo. Juego con mi voz hasta parecer que hay una colaboración femenina, aunque siempre soy yo.

estórbanche os dentes?

Mi primera canción en gallego y quizá la que es mi favorita de todas. No tiene estribillo, solo amenazas directas a un facha homófobo. El título alude a una expresión que escuchó uno de mis primos en una pelea: «si te estorban los dientes, yo te los quito a ostias».

SNAKE

Fue la primera que compuse para el disco. Rechazada en colaboraciones previas y olvidada en un cajón, la rescaté, la ralenticé, la transformé en balada y al final volvió a la vida con bpms más rápidos. Cerró su propio ciclo, la pobre que yo creo que solo me gusta a mí.

we forget facts but not feelings

Cuando sufres, olvidas detalles pero recuerdas el dolor y quién lo causó. Esa idea la llevo a un plano político: el genocidio en Gaza, sostenido por vergonzosas complicidades de EEUU y la UE. Entre trap y funk carioca épico, enumero marcas a boicotear. Es el cierre del disco, un recordatorio de que mis enfados personales no son nada comparados con esta masacre de la que tristemente participamos.

Si después de leer a Pablo desgranando con todo detalle sus canciones te han entrado ganas de escucharlas, te lo ponemos fácil: aquí tienes Not Mad, But, el primer álbum de 10kr.