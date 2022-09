25 años de ‘The Colour and the Shape’ de Foo Fighters en ‘Bienvenido a los 90’

El segundo disco de Foo Fighters cumple 25 años. Un trabajo repleto de buenas canciones y con una historia negra detrás.

Por primera vez Dave tuvo que decidir entre la profesionalidad o el compañerismo.

Repasamos la mítica grabación donde William Goldsmith abandonó el grupo.

Suenan:

01. The Colour and the Shape

02. Marigold

03. Enough Space (Demo 1996)

04. My Hero (Demo 1996)

05. How Do You Do

06. Hey, Johnny Park (Demo con William Goldsmith 1996)

07. Monkey Wrench (Demo con William Goldsmith 1996)

08. New Way Home (Demo con William Goldsmith 1996)

09. My Poor Brain (Demo con William Goldsmith 1996)

10. February Stars (Demo con William Goldsmith 1996)

11. Cloudspotter (Demo con William Goldsmith 1996)

12 .Doll + Up in Arms

13. The Colour and the Shape (Demo con William Goldsmith 1996)

14. My Hero (Demo con William Goldsmith 1996)

15. Unknown (Demo con William Goldsmith 1996)

