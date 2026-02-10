Alcalá Norte cautivan en su paso por KEXP

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Alcalá Norte ya tienen su actuación en KEXP. El pasado BIME acogió una ronda de sesiones de la emisora de radio pública independiente con sede en Seattle, que como sabéis destaca por unas sesiones de unos 20 ó 30 minutos en las que sus invitados despliegan su repertorio en un formato cercano, sin artificios y con una realización muy cuidada.

Pasar por KEXP significa entrar en una suerte de canon alternativo, una especie de ritual de paso para muchos artistas que buscan consolidarse en la escena independiente internacional. Ya estado allí Carolina Durante, Melenas, Cariño o Hinds, este otoño la Encarnación de Bilbao acogió los conciertos de artistas como Los Punsetes, Triángulo de Amor Bizarro, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Depresión Sonora o los antes mencionados Alcalá Norte.

Los madrileños llevan una trayectoria sorprendente, gracias a un debut potentísimo, recordemos mejor disco de 2024 en Muzikalia, y una gira masiva por salas y festivales de toda España con la que han ido multiplicando su base de fans.

Su disco les valió el Premio Ruido que otorga la prensa musical, hasta cuatro de los Premios MIN de la música independiente, un premio Odeón y un galardón en los recientes premios de la Academia de la Música. Ahora llegan a recintos más grandes con un segundo disco que de momento presentarán en el Movistar Arena en 2027.

Disfruta de la actuación de Alcalá Norte en KEXP