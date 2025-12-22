Alcalá Norte confirman su despegue anunciando fecha en el Movistar Arena

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Alcalá Norte se han convertido en uno de los fenómenos más impactantes de los últimos tiempos gracias a un debut potentísimo, recordemos mejor disco de 2024 en Muzikalia, y una gira masiva por salas y festivales de toda España con la que han ido multiplicando su base de fans.

Su disco les valió el Premio Ruido que otorga la prensa musical, hasta cuatro de los Premios MIN de la música independiente, un premio Odeón y un galardón en los recientes premios de la Academia de la Música.

Sus grandes canciones han pasado de sonar para apenas 200 personas en la sala el Sótano, a poco después llenar dos días el Teatro Eslava de Madrid. Desde entonces, Alcalá Norte han demostrado sentirse en su salsa ante los multitudinarios aforos de los festivales que andan recorriendo en las últimas semanas, precedidos simbólicamente de su apendicítico asalto de la sala principal del recinto barcelonés de Razzmatazz o en su reciente triplete de Rivieras (en breve te daremos cuenta de uno de ellos).

Alcalá Norte: multiplicando aforos x 1.000

Pero Alcalá Norte suben la apuesta y ya piensan en su segundo disco y en presentarlo a lo grande. La primera cita que han dado a conocer tendrá lugar el próximo 20 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid. Una oportunidad para trasladar su universo sonoro a un formato de gran aforo con un directo renovado, una puesta en escena acorde a su evolución y el mismo pulso emocional que ha definido su camino hasta ahora.

Desde hoy está disponible un cupo limitado de entradas a precio especial, mientras que la venta general comenzará el martes 23 de diciembre a las 10:00h a través de lasttour.org.