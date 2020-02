Así queda el cartel de la séptima edición del VIDA

El VIDA celebra su séptima edición después de haberse consolidado con seis maravillosas e inolvidables ediciones anteriores. El VIDA 2020, que tendrá lugar del 2 al 4 de julio en Vilanova i la Geltrú, presenta una programación exquisita y ecléctica que destaca tanto por la presencia de artistas nacionales e internacionales consolidados de gran renombre, como por las propuestas prometedoras de artistas y grupos de la escena emergente.

Con todas las confirmaciones, el cartel del VIDA 2020 queda conformado por (en orden alfabético): !!! (Chk Chk Chk), Angel Olsen, Baxter Dury, Baywaves, Belle & Sebastian, Biznaga, Black Pumas, Bronquio, Camellos, Candeleros, Cate Le Bon, Chaqueta de Chándal, Cor Blanc, Cut Copy, Damien Jurado, Dan Deacon, Destroyer, Devendra Banhart, Egyptian Blue, Enric Montefusco, Eve Owen, Ferran Palau, Flamingods, Franc Moody, French 79, Hickeys, Hijos del Trueno, Jordi Serradell, Jungle DJs, Ladilla Rusa, Ljubliana & the Seawolf, Machinda DJ, Manel, Mareta Bufona, María José Llergo, Masoniería, Mazoni, Melenas, Meritxell Neddermann, Mourn, My?boku, The New Raemon & Paula Bonet, Nick Murphy DJ set, Nils Frahm, Núria Graham, Pacosan, Parcels, Pat T Smith, Paula Valls, Sen Senra, Sinead O’Brien, Soccer Mommy, Sports Team, Súper Gegant, Tarta Relena, Trinidad, Tversky, Vera Fauna, Zulu Zulu.

La venta de abonos sigue manteniendo un ritmo más que positivo superando las ventas de la edición anterior a estas alturas. Los abonos para disfrutar de los tres días del festival están ahora mismo a la venta al precio de 90€*.

También siguen a la venta el resto de modalidades de abono: Wild Side (VIP), Kids y Family Pack. Con la presentación del cartel por días, se ponen a la venta también las entradas de día: la jornada de jueves a 40€* y las jornadas de viernes y sábado a 50€*.

Más información en su web.