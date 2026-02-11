Lo último:
VIDA cierra su cartel con Lia Kali, La Lom, Cassius y más

Redacción MZK

El VIDA 2026 cierra su cartel con nuevas incorporaciones como Lia Kali, reciente doble ganadora en los Music Moves Europe Awards y una de las voces más sólidas de la nueva escena estatal; La Lom, proyecto angelino que revisita la cumbia desde una óptica instrumental y contemporánea; los franceses Cassius, emblema histórico del French Touch; y Myd, productor de Ed Banger Records con un sonido que transita entre el house y el pop electrónico.

A ellos se suman Modern Woman, Svsto —alter ego de Carla Parmenter—, Mujeres, Triquell, Yung Prado, Edna Bravo y Lecocq, configurando una programación que combina electrónica, garage, pop y nuevas hibridaciones.

Estas confirmaciones se añaden a los ya anunciados Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Ralphie Choo, Saint Etienne, Amaia, La Ludwig Band y Maria Arnal, reforzando la identidad del festival como espacio de equilibrio entre nombres internacionales, talento local y propuestas emergentes.

Bajo el lema IMAGINE, el VIDA se celebrará del 2 al 4 de julio en Vilanova i la Geltrú y pondrá a la venta sus últimos 1.000 abonos, a la espera de desvelar aún el artista encargado del concierto inaugural.

Así queda el cartel del VIDA

Los abonos y entradas de día están disponibles en la web del festival.

 

