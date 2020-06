Azkena Rock Festival anuncia su ARF_Sofa Edition

Este año, Azkena Rock Festival se celebrará con una edición online de más de 10 horas de rock con contenidos inéditos y exclusivos

Aunque el festival ya anunció hace semanas que las puertas de Mendizabala no se abrirán hasta 2021, ni una pandemia puede detener el rock’n’roll y las ganas de todos los fieles a este festival de disfrutar de su música. Es por ello que hoy se anuncia que, en las mismas fechas en que estaba previsto, ARF abrirá otras puertas, en esta ocasión, virtuales.

Que sin Azkena Rock Festival no se puede escribir la historia de nuestro rock es algo de lo que no sólo dan fe aquellos que han asistido a alguna de sus 18 ediciones, también está su archivo audiovisual para demostrarlo. A lo largo de estas casi dos décadas han quedado registradas muchísimas de las actuaciones, hoy legendarias, que han tenido lugar en sus escenarios. Algunos de estos conciertos, nunca antes emitidos, como los de T.S.O.O.L. (2009) y Turbonegro (2004), entre otros, podrán verse y escucharse en un programa especial que intercalará las mejores actuaciones de la historia de ARF con anécdotas e historias contadas por los verdaderos protagonistas del festival: artistas, público, periodistas y colaboradores que han estado presentes en ARF a lo largo de todos estos años: Iggy Pop & the Stooges, Gluecifer, Wilco, Blondie, Juliette & The Licks, y así hasta más de 25 actuaciones inéditas. Por si esto fuera poco, el cartel de ARF Sofa Edition contará también con conciertos exclusivos grabados especialmente para la ocasión entre cuyos protagonistas se encuentran Dewolff y Steepwater y más que se irán desvelando en los próximos días. La programación se completa con la emisión de “Rockanrollers”, la película sobre ARF dirigida por Juanma Bajo Ulloa, y otras muchas sorpresas que se anunciarán en breve.

Azkena Rock Festival ‘Sofa Edition’, que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Kutxabank, tendrá lugar los días 19 y 20 de junio y contará con 10 horas de contenidos inéditos y exclusivos que podrán seguirse a través de la web del festival y de YouTube Live. Además, durante esta transmisión, se anunciará en directo el cartel por días de la edición 2021.

En 2021, Azkena Rock Festival vuelve a Vitoria-Gasteiz.

Esta edición especial online de ARF es la forma del festival y de sus patronizadores de agradecer el apoyo de su público a lo largo de los últimos meses y de calentar motores para el reencuentro en Mendizabala en 2021. Prácticamente todos los artistas del aplaudido cartel que se había anunciado para la edición 2020 pasarán por los escenarios del festival el año próximo: Black Mountain, Brian Wilson, Fu Manchu, L7, Liher, Lysistrata, Patti Smith, Reverend Horton Heat, Robyn Hitchcock, Shooter Jennings, Social Distortion, Suzi Quatro, The Faithless, Wicked Wizzard. Desde la organización se sigue trabajando con gran esfuerzo e ilusión para poder confirmar el resto. A todos ellos, se suma además un nombre mítico, el de Iggy Pop. Las entradas para la edición 2021 se pondrán a la venta el próximo 19 de junio, durante el transcurso de ARF ‘Sofa Edition’.

Con estos nombres y los que aún están por llegar, y un tercer día de rock para que el año próximo Azkena Rock Festival sea aún más grande, llegaremos con la ilusión intacta hasta junio de 2021. Hasta entonces, vayamos ensayando para que los próximos 19 y 20 de junio nuestros sofás sean testigos de nuestras mejores posturas de air guitar.