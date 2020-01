Azkena Rock Festival anuncia su programación por días

Hoy se desvela la programación por días del Azkena Rock Festival, que celebrará su 19ª edición los días 19 y 20 de junio de 2020 en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz. Para aquellos que tuvieran pensado acudir al festival solo una de sus dos jornadas, tenemos una buena noticia, ya están disponibles las entradas de día. Y una menos buena: decidir cuál de las dos noches será más memorable les va a resultar prácticamente imposible. Pasen y lean.

Viernes 19 de junio

Sería difícil calcular cuántos títulos míticos suman los repertorios de John Fogerty y Brian Wilson, pero sin duda la oportunidad de ver a ambos en directo en una misma noche es impagable. Junto a ellos, un icono como Suzi Quatro, responsable directa de haber despertado la vocación a toda una generación de rockeras; y Social Distortion, insignia del punk rock californiano que llegará a Vitoria-Gasteiz por segunda vez y, en esta ocasión, con nuevo disco. Así, a lo grande, abrirá el Azkena Rock Festival su edición de 2020.

Drive-by Truckers, una de las bandas predilectas de los asiduos al festival; los británicos The Adicts y su enloquecido directo; el elegante surrealismo de Robyn Hitchcock en una de las raras oportunidades de verle con banda; el psychobilly de Reverend Horton Heat; son otras de las joyas que esconde la primera jornada del festival, por la que pasarán también The Steepwater Band, Ray Collins Hot Club, Wicked Wizzard y los que han sido la revelación de la temporada en lo que a la escena estatal se refiere, los andaluces Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Sábado 20 de junio

Difícil lo van a tener aquellos que hubieran planeado acudir al festival un solo día, porque el menú de la segunda jornada compite en exquisitez con el de la primera. Patti Smith será la reina indiscutible del sábado en Medizabala, acompañada por su banda. Encabeza el cartel del sábado junto a Incubus, en una oportunidad irrepetible para revisitar su repertorio en directo, ya que este será el único concierto que ofrezcan en el Estado en 2020.

Estarán también en esta jornada las californianas L7, emblema del movimiento Riot Grrrl, que llegan con el disco más powerpop de su trayectoria; los pioneros del fuzz rock Fu Manchu, que celebran con esta gira su 30 aniversario; uno de los nombres con más solera del country, Shooter Jennings, en una de sus escasas visitas a Europa; y una de las grandes bandas de metal de la actualidad, Baroness, con nuevo disco, ‘Gold & Grey’, y nueva guitarrista, la inconmesurable Gina Gleason. Completarán la noche los recién reunidos Tahúres Zurdos, además de The Wildhearts, DeWolff, The Faithless y los emergentes Petróleo, liderados por el cómico más punk del momento, Ignatius Farray.

Un cartel repleto rock y nombres ilustres en el que aún quedan bandas por confirmar. Aparte de las que pasarán por Trashville, el más salvaje de los espacios del Azkena Rock Festival y el favorito de los amantes del ambiente de las pequeñas y oscuras salas de toda la vida, también se sumarán al line up las dos bandas ganadoras del concurso Rock Party, que hasta el 22 de este mes se encuentra en su fase de votación popular. La elección entre los centenares de inscritos no será nada fácil (más información aquí).

Viernes 19

JOHN FOGERTY · BRIAN WILSON ft. Al Jardine & Blondie Chaplin · SUZI QUATRO · SOCIAL DISTORTION · DRIVE-BY TRACKERS · THE ADICTS · REVEREND HORTON HEAT · ROBYN HITCHCOCK & LOS DEL HUEVOS ·THE STEEPWATER BAND · RAY COLLINS HOT CLUB · DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA · WICKET WIZZARD…

Sábado 20

PATTI SMITH AND BAND · INCUBUS · L7 · FU MANCHU 30TH ANNIVERSARY · BARONESS · SHOOTER JENNINGS · TAHURES ZURDOS · THE WILDHEARTS · PETRÓLEO · DEWOLFF · THE FAITHLESS…

Entrada de día: 65€

Bono: 120€

Bono + camping: 130€

Disponible a plazos

Venta: azkenarockfestival.com