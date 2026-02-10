Band of Horses celebran los 20 años de ‘Everything All the Time’ en Barcelona y Madrid

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Band of Horses celebrará el 20º aniversario de Everything All the Time con una gira especial que llegará a España en octubre, con dos únicas fechas: el 21 de octubre en Razzmatazz (Barcelona) y el 22 de octubre en La Riviera (Madrid).

El tour, concebido como An Evening With Band of Horses, revisita el disco que marcó su irrupción y que definió buena parte del imaginario emocional del indie de los 2000, apoyado en la voz inconfundible de Ben Bridwell, tan etérea como cercana, capaz de convertir la ansiedad generacional en épica íntima.

Desde aquel debut de 2006, la banda de Seattle ha seguido construyendo un cancionero que ha dejado grandes discos y canciones por el camino. A lo largo de los años, la banda ha explorado nuevas texturas y narrativas, manteniéndose relevante para distintas generaciones, al tiempo que ha consolidado una reputación sólida en directo, con giras internacionales y presencia en grandes festivales.

Su trabajo más reciente, Things Are Great (2022), confirmó esa trayectoria al reconectar con la emoción cruda y el pulso punk-rock de sus primeros años, demostrando que, dos décadas después, su lenguaje sigue plenamente vigente.

El próximo 20 de marzo publicarán la edición 20 aniversario de Everything All The Time, incluyendo 19 canciones y un LP adicional con temas extra, incluyendo el EP de la gira de 2005, un conjunto de temas inéditos de estudio y en directo, y rarezas como «The End’s Not Near» (presentada en The O.C.) además de una versión demo del sencillo doble platino «The Funeral».

Toma nota de la gira de Band Of Horses

21 de octubre en Razzmatazz (Barcelona)

22 de octubre en La Riviera (Madrid)

Preventas:

Live Nation – S.SMUSIC: martes 10 de febrero a las 10:00h

Live Nation: miércoles 11 de febrero a las 10:00h

Entradas a la venta: viernes 13 de febrero a las 10:00h en Livenation.es y Ticketmaster

Precios: desde 50,00 € (+ gastos de distribución)