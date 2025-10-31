Beth Gibbons comparte su actuación en el Opera House de Sydney

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La cantante de Portishead Beth Gibbons, debutaba en solitario el pasado año con el fantástico Lives Outgrown su primer material desde la edición de su colaboración con la orquesta sinfónica de Polonia.

Han pasado 17 años desde Third de Portishead, 23 desde Out Of Season junto a Rustin Man (Paul Webb, bajista de Talk Talk) y al fin hemos podido disfrutar de un trabajo que la propia Beth co-produjo junto a James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur) con producción adicional del batería de Talk Talk, Lee Harris. Un disco que estará presentando en la próxima edición de Noches del Botánico.

Nada menos que 14 años después de la última gira de Portishead por Australia, Gibbons regresaba con su primer concierto en solitario al Sydney Opera House de la capital, interpretando temas de su aclamado nuevo álbum, y una selección de clásicos de toda su carrera. Ya puedes disfrutar de la actuación.

Concierto de Beth Gibbons en el Opera House de Sydney

Estas fueron las canciones interpretadas:

Tell Me Who You Are Today

Burden of Life

Floating on a Moment

Rewind

For Sale

Mysteries

Lost Changes

Oceans

Tom the Model

Beyond the Sun

Whispering Love

Roads

Glory Box

Reaching Out