Portishead comparten ‘Roads 2025 – Together For Palestine’
Portishead están de vuelta, aunque de momento de manera fugaz. La banda de Beth Gibbons, Geoff Barrow y Adrian Utley volvieron a subir a un escenario ayer 17 de septiembre dentro del evento benéfico Together For Palestine.
Las leyendas del trip-hop se reúnen por Palestina en una noche de conciertos que tendrá lugar en el Wembley Arena de Londres y ha sido organizada por Brian Eno. Con las entradas ya agotadas, los organizadores destinarán la recaudación a apoyar a Choose Love, la organización benéfica británica que colabora con entidades palestinas en Gaza para ofrecer ayuda humanitaria urgente.
Junto a Portishead estuvieron Damon Albarn, Jamie xx, James Blake, Rina Sawayama, King Krule, PinkPantheress, Hot Chip, además de músicos palestinos como Adnan Joubran, Faraj Suleiman y Nai Barghouti.
La última aparición conjunta de la banda tuvo lugar en 2022, durante el Help! A War Child Benefit Concert, un evento benéfico destinado a recaudar fondos para la crisis en Ucrania. En aquella ocasión, el trío de Portishead ofreció un set de media hora que incluyó temas de su debut histórico Dummy y de su celebrado regreso discográfico, Third (2008).
Portishead comparten su ‘Roads’ 2025 – Together For Palestine con fines solidarios, cuyos donativos pueden hacerse en este enlace: https://togetherforpalestine.org/