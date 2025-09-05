Portishead vuelven a los escenarios por Palestina

Portishead están de vuelta, aunque de momento de manera fugaz. La banda de Beth Gibbons, Geoff Barrow y Adrian Utley volverán a subir a un escenario el próximo 17 de septiembre dentro del evento benéfico Together For Palestine.

Las leyendas del trip-hop se reúnen por Palestina en una noche de conciertos que tendrá lugar en el Wembley Arena de Londres y ha sido organizada por Brian Eno. Con las entradas ya agotadas, los organizadores destinarán la recaudación a apoyar a Choose Love, la organización benéfica británica que colabora con entidades palestinas en Gaza para ofrecer ayuda humanitaria urgente.

Junto a Portishead estarán Damon Albarn, Jamie xx, James Blake, Rina Sawayama, King Krule, PinkPantheress, Hot Chip, además de músicos palestinos como Adnan Joubran, Faraj Suleiman y Nai Barghouti.

Primer concierto de Portishead desde 2022

La última aparición conjunta de la banda tuvo lugar en 2022, durante el Help! A War Child Benefit Concert, un evento benéfico destinado a recaudar fondos para la crisis en Ucrania. En aquella ocasión, el trío de Portishead ofreció un set de media hora que incluyó temas de su debut histórico Dummy y de su celebrado regreso discográfico, Third (2008).

No existen planes a corto plazo para una vuelta del grupo a los escenarios. Beth Gibbons, continúa promocionando el bonito Lives Outgrown su primer material desde la edición de su colaboración con la orquesta sinfónica de Polonia que ha pasado por nuestro país.