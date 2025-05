Beth Gibbons comparte su Tiny Desk Concert

Beth Gibbons, continúa promocionando el bonito Lives Outgrown su primer material desde la edición de su colaboración con la orquesta sinfónica de Polonia.

La cantante de Portishead debutaba en solitario el pasado año con un trabajo que estará presentando en la próxima edición de Noches del Botánico. Una ocasión única para disfrutar de una de las voces fundamentales de las últimas tres décadas.

Y es que han transcurrido 17 años desde Third de Portishead, 23 desde Out Of Season junto a Rustin Man (Paul Webb, bajista de Talk Talk) es una suerte poder disfrutar de un trabajo que la propia Beth Gibbons co-produjo junto a James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur) con producción adicional del batería de Talk Talk, Lee Harris.

Ahora lo conoceos en su faceta más acústica, con su reciente paso en los Tiny Desk Concerts de la NPR, radio pública norteamericana. Donde no solo compartió algunas canciones del álbum, sino que nos regaló un cierre con la magia de «Mysteries» de su Out Of Season.

En su actuación, Eoin Rooney toca la guitarra y hace coros; Jason Hazeley, el piano; Richard Jones, la viola, la guitarra y coros; Tom Herbert, el bajo y coros; Emma Smith, el violín y coros; Howard Jacobs, la percusión, instrumentos de viento y coros; y Sophie Hastings, la batería y coros.

Disfruta de su Tiny Desk Concert

Estas fueron las canciones interpretadas

«Tell Me Who You Are Today»

«Floating on a Moment»

«Lost Changes»

«Mysteries»