Blur anuncian disco y avanzan su primer single

Blur lanzará un nuevo álbum este verano. The Ballad of Darren saldrá el 21 de julio a través de Parlophone y será el noveno proyecto de estudio de Damon Albarn y compañía, que sigue a The Magic Whip, lanzado en 2015.

The Ballad of Darren está producido por James Ford (coproductor de The Now Now de Gorillaz, así como de Arctic Monkeys, Depeche Mode y muchos otros).

Cada miembro de la banda emitió una declaración por separado sobre el nuevo álbum y su grabación.

«Este es un disco de réplica, reflexión y comentario sobre dónde nos encontramos ahora». – Damon Albarn

«A medida que envejecemos y nos volvemos más locos, se vuelve más esencial que lo que tocamos esté cargado de la emoción y la intención correctas. A veces, solo un riff no cumple con el trabajo». – Graham Coxon

«Para que cualquier relación a largo plazo dure con algún significado, debes poder sorprender al otro de alguna manera y de alguna manera todos seguimos lográndolo». – Alex James

«Siempre se siente muy natural hacer música juntos. Con cada disco que hacemos, el proceso revela algo nuevo y nos desarrollamos como banda. No damos eso por sentado». – Dave Rowntree

El álbum anterior de Blur, . Esta primavera y verano, la banda realizará una gira por Europa y el Reino Unido, incluidos dos conciertos en Primavera Sound Barcelona y Madrid.

Su primer sencillo, «The Narcissist», se puede escuchar a continuación.

Estas serán las canciones de ‘The Ballad of Darren’ de Blur

The Ballad St Charles Square Barbaric Russian Strings The Everglades (For Leonard) The Narcissist Goodbye Albert Far Away Island Avalon The Heights

Esta será su portada