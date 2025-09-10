Blur celebra los 30 años de The Great Escape con inéditos

The Great Escape de Blur cumple 30 años. Un disco que se publicó el 11 de septiembre de 1995 y junto con sus discos anteriores (Parklife, Modern life is rubbish) definió el Brit Pop en una época de gloria para el grupo de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree.

The Great Escape o Parklife 2, como se refirió a él en más de una ocasión su productor Stephen Street, es uno de los trabajos más icónicos del movimiento. Ese pop de raíces claramente británicos en cuyas melodías se adivina el poso de referentes como The Beatles o The Kinks y cuyas letras llenas de ingenio retrataban a la sociedad de las islas, brotó casi espontáneamente en la cabeza de un Damon Albarn en total subidón creativo por la repercusión y el éxito de su anterior obra, lo que hizo que prácticamente enlazaran la promoción de uno con la grabación del otro.

El nº1 de «Country House» anticipaba exitazo para un álbum con todos los visos de superar en ventas al anterior, algo que no consiguieron (aunque se acercaron). El disco tuvo una gran repercusión y bien es cierto que contiene grandes canciones, pero queda lejos de algunas de sus entregas anteriores y posteriores, ya que no deja de ser una repetición o si lo prefieren, un perfeccionamiento en fórmulas ya conocidas de su propio catálogo.

El próximo 12 de diciembre The Great Escape se publicará en una nueva edición 30 aniversario en la que se incluirán algunos temas inéditos, no editados previamente.

Este será el contenido de Blur – The Great Escape (30th Anniversary Edition)

DISCO 1 (Vinilo amarillo)

Cara A:

1. ‘Stereotypes’

2. ‘Country House’

3. ‘Best Days’

4. ‘Charmless Man’

5. ‘Fade Away’

6. ‘Top Man’

7. ‘The Universal’

Cara B:

1. ‘Mr. Robinson’s Quango’

2. ‘He Thought Of Cars’

3. ‘It Could Be You’

4. ‘Arnold Same’

5. ‘Globe Alone’

6. ‘Dan Abnormal

7. ‘Entertain Me’

8. ‘Yuko and Hiro’

DISCO 2 (Vinilo turquesa):

Cara A:

1. ‘One Born Every Minute’

2. ‘Ultranol’*

3. ‘Tame’

4. ‘No Monsters In Me’*

5. ‘To The End (La Comedie) (featuring Françoise Hardy)’*

Cara B:

1. ‘The Horror’

2. ‘Ludwig’*

3 ‘A Song’*

4. ‘St Louis’*

5. ‘The Man Who Left Himself’

6. ‘Eine Kleine Lift Music’

* temas nunca antes editados en vinilo

Recordamos su anterior edición espeical