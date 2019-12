Bonnie ‘Prince’ Billy – I Have Made A Place (Domino/Music As Usual)

Aunque luzca una hiperactividad envidiable, lo cierto es que William Oldham llevaba un tiempo algo disperso y empleando esa desatada creatividad suya en concretar colaboraciones, singles sueltos o discos de versiones. Un trazado de lo más prolífico y que ha ido dejando productos cuando menos interesantes, pero en el que ya empezaba a echarse en falta un disco al uso y con la firma exclusiva del autor. I Have Made A Place (Domino, 19) es el primer álbum con material nuevo del norteamericano en ocho años, desde que viese la luz aquel notable trabajo que fue Wolfroy Goes To Town (Drag City, 11). Un amplio periodo de “silencio” roto con la presente entrega, en la que Oldham se despacha a gusto a lo largo de trece temas que abarcan un generoso recorrido, siempre dentro de las coordenadas habituales del de Louisville. Un elepé que, de este modo, se mueve entre indie-folk y el country más puro, concediendo a su vez algún ligerísimo acercamiento al pop.

Se alternan así piezas que apuestan por una nostálgica austeridad, llegando en ocasiones a destilar gran emoción (“Dream Awhile”, la propia “I Have Made A Place” que da título a la obra, “You Know The One”, “The Glow Pt. 3” o el brillante cierre que supone “Building A Fire”), y otras que apuntan al baile vaquero en cualquier salón de Texas (“New Memory Box”, “The Devil’s Throat” o “Squid Eye”), con ambos estados anímicos repartiéndose el protagonismo principal. Un trabajo muy bien acabado (alejado de la versión más lo-fi del artista), que se sostiene también sobre la solidez de la banda acompañante y el contrapunto localizado en la voz femenina de la cantautora Joan Shelley. I Have Made A Place (Domino, 19) concreta una buena colección de canciones y, si bien no es la obra más redonda entregada por Bonnie ‘Prince’ Billy, luce a cambio como un muy buen trabajo que incluye media docena de joyas del tipo que éste suele alumbrar cada vez que se pone a la faena.

Escucha Bonnie ‘Prince’ Billy – I Have Made A Place