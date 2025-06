Degusta Fest confirma sus horarios y más detalles de su primera edición

Se acerca la primera edición de Degusta Fest (entradas aquí) que ayer desvelaba todos los detalles en una presentación en el Aljibe de Fermasa, en Armilla, donde tendrá lugar los próximos 27 y 28 de junio.

Como te venimos contando (escucha nuestra entrevista con su director), la localidad de Armilla, pegada a Granada capital acogerá las actuaciones de Wilco, The Jesus & Mary Chain, Carolina Durante, Nada Surf, Love Of Lesbian, The Lemon Twins, León Benavente y The Gulps.

Ocho conciertos, cuatro por día, sin agobios, en un solo escenario y en un entorno cómodo. El festival ademas, se complemente con las sesiones de los DJs Le Marchand de Sable, Cheries DJs y Florent Y Yo (DJ Set), de Los Planetas, actuarán el viernes entre las dos y las seis de la tarde en el Escenario Pick up para que los asistentes disfruten de una auténtica experiencia gastro musical.

Los encargados de pasar por este escenario el sábado serán Migue Mutante DJ, Don Gonzalo y Morrison69 DJ, que pincharán en el área gastro hasta la salida de las bandas del Escenario Victoria a las 18:00 horas.

La parte gastro

La oferta gastronómica del Degusta Fest se desplegará en la zona exterior de Fermasa, desde la entrada hasta la chimenea del recinto, y contará con propuestas de chefs locales, platos internacionales y opciones inclusivas. El cartel culinario incluirá tapas especiales como el tartar de quisquillas con yema de erizo de Antonio Lorenzo (El Conjuro), el pani puri con gazpacho de aguacate y esturión de Vicente Jiménez (Camino de La Huerta), o el calamar frito con mayonesa cítrica de Lola Marín (Damasqueros). Rocío Maldonado presentará creaciones veganas y sin gluten, mientras que Pepe Rodríguez (El Bohío) servirá sus emblemáticos arroces, y el grupo Habanera 99 sumará sabores japoneses, mexicanos, hamburguesas, croquetas y postres variados. La experiencia se podrá disfrutar tanto en un comedor exterior con carpa como en un espacio interior junto al área infantil.

El festival también propone una programación paralela para todos los públicos. Habrá una zona infantil operativa de 14:00 a 01:00 con entrada especial y actividades como pintacaras, gymkanas, karaoke, globoflexia o tiro con arco. Además, entre las 16:00 y las 18:00 horas se celebrarán charlas y actividades gastronómicas en la zona del Aljibe, con la participación de Pepe Rodríguez y otros chefs invitados, pensadas para los interesados en aprender más sobre cocina. Así, el Degusta Fest no solo apuesta por la música y la gastronomía, sino por crear una experiencia completa y familiar.

Toma nota de los horarios de Degusta Fest

Viernes 27 de junio

Escenario Victoria

18:15 Nada Surf

19:45 The Lemon Twigs

21:20 The Jesus and Mary Chain

23:30 Carolina Durante

Escenario Pick up

14:00 Le Marchand de Sable

15:25 Cheries DJs

16:50 Florent y yo (DJ Set)

19:15 Le Marchand de Sable

20:45 Cheries DJs

22:50 Florent y yo (DJ Set)

Sábado 28 de junio

Escenario Victoria

17:55 The Gulps

19:05 León Benavente

21:00 Wilco

23:20 Love of Lesbian

Escenario Pick up

14:00 Morrison69 DJ

15:15 Don Gonzalo

16:30 Migue Mutante DJ

18:35 Morrison69 DJ

20:20 Don Gonzalo

22:40 Migue Mutante DJ

Entradas para Degusta Fest

Todas las entradas se encuentran ya a la venta en la Red Ticketmaster (932 514 228 o FNAC) y en la web oficial del festival, www.degustafestival.es.

Degusta Fest, el festival para los paladares más exquisitos

