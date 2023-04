Interpol anuncian el proyecto ‘Interpolations’ y estrenan documental

El pasado verano se publicaba el nuevo disco de Interpol, The Other Side Of Make-Believe (Matador / Popstock!). Un trabajo que ha contado con la producción del venerado Flood, quien dejado a un lado la crudeza de su antecesor, ayuda a que esa fusión de su lenguaje cinematográfico de tonos en blanco y negro, y alguna que otra sacudida, consigan los matices suficientes para hacer del disco un notable regreso que a lo largo de los once cortes que contiene, pasa por diferentes estados.

Ahora anuncian ‘Interpolations‘, un proyecto que se lanzará en los próximos meses, que ve canciones del último álbum de la banda, reelaboradas por un grupo de artistas que incluye a Daniel Avery, Makaya McCraven, Jeff Parker, Jesu y Water From Your Eyes.

Según comentan: «Estamos orgullosos de presentar el proyecto ‘Interpolations’, una serie colaborativa en la que 5 artistas talentosos fueron invitados a reimaginar canciones de nuestro último álbum, The Other Side Of Make-Believe, y los resultados son verdaderamente inspiradores. Desde los ritmos latinos de drum and bass aplicados a «Big Shot City» de Makaya McCraven hasta el paisaje sonoro esotérico y propulsivo creado por Water From Your Eyes para «Something Changed», Interpolations es un viaje exótico que replantea nuestras canciones y las une a la visión de artistas talentosos que admiramos.

Daniel Avery reduce completamente «Greenwich» a solo algunas de sus partes componentes, lo que permite que la voz angelical de acompañamiento de Juliet Seger flote hipnóticamente sobre las corrientes electrónicas. Y la reinvención de «Passenger» y «Toni» de Jeff Parker y Jesu, respectivamente, completan esta colección con destello, con arreglos recontextualizados que subrayan y, a menudo, profundizan la emoción, el drama y la emoción de los originales.

Estamos muy emocionados de que un conjunto de artistas tan grande haya podido conectarse con nuestra música y esperamos que estas canciones se conecten con ustedes».

Escucha Interpol – «Big Shot City (Makaya McCraven Interpolation)»

Además, se ha estrenado un mini-documental del fotógrafo y colaborador Atiba Jefferson, filmado durante la grabación The Other Side Of Make-Believe en noviembre de 2021 en el Battery Studio de Londres. Puedes verlo a continuación: