Arranca la amplia gira de Interpol por nuestro país

Interpol regresaban en 2022 con The Other Side Of Make-Believe (Matador / Popstock!). Un disco que contó con la producción del venerado Flood, quien dejado a un lado la crudeza de su antecesor, ayuda a que esa fusión de su lenguaje cinematográfico de tonos en blanco y negro, y alguna que otra sacudida, consigan los matices suficientes para hacer del disco un notable regreso que a lo largo de los once cortes que contiene, pasa por diferentes estados.

Las nuevas canciones están impregnadas de anhelo pastoral y de una nueva gracia. Los serpenteantes arreglos de guitarra de Daniel Kessler se elevan hacia el cielo, Samuel Fogarino desmenuza su precisión percusiva en extraños metros, mientras que la sonora voz de Paul Banks desprende una vulnerabilidad que probablemente pillará desprevenidos a la mayoría de los fans de la banda de toda la vida.

Interpol se acercan a nuestro país para presentar el disco en una amplia gira con nada menos que ocho fechas, una doble en Madrid por agotar prematuramente las entradas en La Riviera.

Toma nota de las fechas de Interpol en España

14 DE FEBRERO – DONOSTI (TEATRO VICTORIA EUGENIA)

15 DE FEBRERO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (SALA CAPITOL)

19 DE FEBRERO – SANTANDER (ESCENARIO SANTANDER)

20 DE FEBRERO – MADRID (LA RIVIERA) -AGOTADAS-

21 DE FEBRERO – MADRID (LA RIVIERA)

23 DE FEBRERO – BARCELONA (RAZZMATAZZ)

24 DE FEBRERO – MURCIA (SALA MAMBA)

25 DE FEBRERO – MÁLAGA (PARÍS 15)