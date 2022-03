Cuarto single para Placebo, ‘Happy Birthday In The Sky’

Placebo comparten el último single antes de publicar el que será su esperado nuevo disco, Never Let Me Go (uno de los más esperados de 2022) continuación de Loud Like Love (2013), vendrá acompañado de una gira por Gran Bretaña y visitas a nuestro país en verano, dentro de los festivales Mad Cool y Bilbao BBK Live.

“Happy Birthday In The Sky” es la continuación de los singles lanzados previamente, ‘Beautiful James’, ‘Surrounded By Spies’ y ‘Try Better Next Time’, cada uno ofrece una visión única de lo que ha estado pesando en las mentes de la banda en los casi 10 años desde el lanzamiento de su último álbum. Los dos primeros temas del álbum son una gran responsabilidad personal, saturación tecnológica y el verdadero lugar de la humanidad en el mundo, ‘Happy Birthday In The Sky’ es Placebo en su momento más desgarrador. Brian Molko coge cada palabra y la libera derramando emociones oscuras para contar una historia de pérdida y los mecanismos que usamos para enfrentarla.

Brian comenta:“Happy Birthday In The Sky para mi es uno de los momentos más desgarradores del álbum. Happy Birthday In The Sky es una frase que vengo usando desde hace bastante tiempo. Cuando digo, feliz cumpleaños a las personas que ya no están con nosotros, comunica el tipo de angustia que creo que somos muy, muy buenos para comunicar. Conoces esa sensación de pérdida, esa sensación de desesperación. Es como si una parte de tu cuerpo y tu alma te hubieran sido arrebatadas injustamente. Y suspiras y suspiras, y esperas.

Lo que creo es que esto es tan visceral y emocionalmente tan intenso que realmente va a comunicar algo muy poderoso al que lo escuche. Y eso es básicamente todo lo que me interesa. ¿A qué precio? A quien le importa. Mientras la canción realmente conmueva a la gente, cualquier sacrificio que tengas que hacer para llegar allí está bien para mí. No es algo tan malo habitar estas emociones: estás muy, muy vivo y en el momento mientras lo haces”.

Escucha ‘Happy Birthday In The Sky’ de Placebo