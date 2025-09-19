Cupido, Vera Fauna, Joe Crepúsculo y más, se suman a Monkey Week SON Estrella Galicia

Monkey Week SON Estrella Galicia sigue desvelando nuevos artistas que se suman a la que será su 17ª edición, que recordemos se celebrará del 20 al 22 de noviembre en El Puerto de Santa María.

Cupido, Vera Fauna, Joe Crepúsculo, La Tania, Repion, Carmen Lancho y Frente Abierto con Lela Soto y Sebastián Cruz encabezan esta tanda que también suma los showcases de Azuleja, Bariri, Bernarda, Estrella Fugaz, G La Sosita, Helicóptero Boom, julia de arco, Juventude, Las Nietas Del Charli, Maximiliano Calvo, Memocracia, Paco Pecado, Por Las Noches, Rata, Silitia, Sin Bragas, Sistema De Entretenimiento, Tristicis, Sunflowers, Sylvie’s Head y 800 Gondomar.

Estos veintiocho artistas se suman a los ya previamente anunciados –Destroyer, Dame Area, Teo Planell, Aiko el grupo, Dharmacide, Dalila, nusar3000, Dulzaro, Le Parody, Sofia Gabanna, trashi, l0rna y Rizha– apostando una edición más por ese «Descubre hoy la música del mañana» que se ha convertido en leit motiv del festival.

Así queda el cartel a falta de nuevas confirmaciones:

Como es habitual, además de su programación artística, Monkey Week SON Estrella Galicia mantiene su vertiente profesional con las jornadas Monkey PRO, que reunirán a agentes de la industria en conferencias, mesas redondas, talleres, sesiones de networking y encuentros destinados a trazar puentes entre creadores y profesionales.

Abonos para Monkey Week SON Estrella Galicia

Ya están disponibles los abonos para público general, que permiten el acceso a conciertos y showcases, así como los abonos profesionales, que facilitan también el acceso a las jornadas Monkey PRO.