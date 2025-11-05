Monkey Week SON Estrella Galicia desvela sus jornadas PRO

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Monkey Week SON Estrella Galicia volverá a tomar el pulso a la industria musical del 20 al 22 de noviembre, con una intensa programación profesional y artística que reafirma su papel como punto de encuentro imprescindible del sector.

Su apartado Monkey PRO acogerá el 3er Congreso de Festivales de Música en Vivo impulsado por la FMA, además de una nueva edición de Suntracks junto a Fundación SGAE, que reunirá a reconocidos music supervisors internacionales responsables de bandas sonoras de series y películas de éxito. A estos encuentros se sumarán paneles de BMG y UNIA Música Abierta sobre crítica musical, nuevas vías de negocio, publicidad o estrategias globales, así como debates en torno a la salud mental, la producción musical independiente o la ciberseguridad.

No faltarán presentaciones institucionales, como el Informe del Estado del Sector Musical o el 30º aniversario de AIEnRUTa, y actividades paralelas impulsadas por entidades nacionales e internacionales como SGAE, INAMU, Navarra Music Commission o Mediterranew Musix.

La dimensión internacional del festival se refuerza con invitados destacados como Anamaria Sayre (Tiny Desk), Rodrigo Duarte (Rock Al Parque) o Oskar Strajn (Eurosonic), que participarán en charlas y encuentros con profesionales de dentro y fuera del país. Radio 3 volverá a ser altavoz oficial con programas en directo como El resto es ruido, Generación Ya o la mítica Batalla de Bandas, mientras que PAM – Periodistas Asociados de Música colaborará activamente en la moderación de paneles con periodistas como Sebas Alonso (JNSP) y Manuel Pinazo, director de Muzikalia.

En el apartado artístico, te recordamos que por allí pasarán artistas como Cupido, Destroyer, La Paloma, Vera Fauna, Joe Crepúsculo, Aiko el grupo, Los Sara Fontán, Rizha, Sofia Gabanna o Vangoura, entre muchos otros.

Abonos para Monkey Week SON Estrella Galicia

Ya están disponibles los abonos para público general, que permiten el acceso a conciertos y showcases, así como los abonos profesionales, que facilitan también el acceso a las jornadas Monkey PRO.